Tuttosport rivela, anche il Milan vuole Vlahovic, ma il serbo preferisce la Juventus. Occhio al City

Il destino di Vlahovic è un rebus, e il serbo si è messo alla finestra in attesa di novità. L’attaccante viola è ben conscio che la Fiorentina, per nulla intenzionata ad assecondare il corteggiamento della Juve, farebbe partire anche subito un’asta tra i top club europei interessati al suo gioiellino. La valutazione del club toscano non sembra scendere da quota 60-70 milioni – assicura oggi Tuttosport -, ma il rischio di non trovare alcun acquirente nei prossimi mesi, con la scadenza del contratto sempre più imminente, è concreto. I club in grado di insidiare la Juve nella corsa al classe 2000 sono soprattutto l’Atletico, il Tottenham e il City. Tempo fa – si legge – pure il Milan ha effettuato un sondaggio, anche se le preferenze di Dusan continuano a ricadere – almeno per il momento – sulla Juve. Lo riporta TMW

JOE BARONE RISPONDE DURAMENTE A JOE BARONE