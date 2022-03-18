Nicola Berti ancora non l'ha digerita: "Dobbiamo battere assolutamente la Fiorentina, voglio vincere"

Nicola Berti ha parlato alla vigilia di Inter-Fiorentina e l'ex centrocampista conosce bene entrambe le squadre, avendoci giocato

Nicola Berti, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Inter-Fiorentina, sfida in programma sabato alle 18 di sabato, l’ex centrocampista, ha giocato anche nella Fiorentina e in una vicenda molto analoga a quella di Vlahovic, lasciò Firenze per andare all'Inter. Al suo ritorno a Firenze da avversario, non ha retto i fischi ed è stato sostituito dopo pochi minuti da Trapattoni. Queste le sue parole:

«Domani si affrontano nerazzurri e gigliati, ma io ovviamente mi auspico una vittoria dei padroni di casa. Secondo me non esiste una partita più decisiva di Inter-Fiorentina, almeno per i ragazzi di Inzaghi. Dopo la sosta i campioni d’Italia se la vedranno con la Juventus, per questo è obbligatorio battere la viola. Per me è obbligatorio vincere, altrimenti dopo diventa dura per lo scudetto».

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