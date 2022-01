Tuttosport si domanda: “Come fa la Juventus a prendere Vlahovic? Non era in crisi economica?”

Tuttosport di oggi risponde ad una delle domande che stanno affollando la mente degli appassionati italiani circa l’affare che dovrebbe portare Dusan Vlahovic a vestirsi di bianconero: come fa la Juve a spendere tutti quei soldi? Non era in crisi economica? La sostenibilità è un concetto che a Juventus ha sempre espresso di pari passo alla competitività, che Vlahovic aumenterebbe in modo concreto: di conseguenza gli investimenti di mercato non sono vietati, purché siano investimenti nel vero senso della parola e non somme di denaro a fondo perduto, per giocatore che mai potrebbero essere rivenduti. Gli esempi portano a Higuain, pagato 90 milioni a 28 anni o lo stesso Cristiano Ronaldo, pagato 100 a 33. Un esempio meritorio è invece Mathjis de Ligt, pagato 75 milioni e che oggi potrebbe fruttarne altrettanti. Lo riporta TMW

