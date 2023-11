La Fiorentina risponde a Tuttosport: “Fare false plusvalenze non è finanziare il calcio ma falsificarlo”

Dopo la prima pagina di Tuttosport di questa mattina che scrive in prima pagina: “Che bello il Viola Park, l’ha pagato la Juventus” arriva la risposta, attraverso i canali social, della società viola. La Fiorentina fa sapere, che non aveva alternative per Vlahovic e Chiesa dato che loro volevano solo la Juventus e dunque, non sarebbe stato possibile una cessione all’estero dei due giocatori. La Juventus sostiene più di tutti il sistema? La Fiorentina fa notare che immettere soldi sul mercato portando il proprio bilancio ad un rosso di 127 milioni non significa finanziare il calcio italiano ma falsarlo. Non è giusto che i club con un bilancio sano siano svantaggiati rispetto a chi ha un bilancio in perdita e nonostante questo si permettono di comprare giocatori con ingaggi esosi. Mettere delle false plusvalenze a bilancio, come confermato anche dalle sentenze, non è sostenere il sistema.

