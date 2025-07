Tuttosport sul caso Vlahovic: “Servono un’offerta da 25 milioni e 5 di buonuscita per liberarsene”

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus sta naufragando nel peggiore dei modi, con l’attaccante serbo che è ormai completamente fuori dai piani del tecnico Igor Tudor. Vlahovic attualmente pesa 43 milioni sul bilancio della Juventus, una cifra che la società torinese, ma che in realtà nessuno, può permettersi di pagare per un calciatore che è fuori dai radar. La società e il calciatore avrebbero trovato un principio di accordo per il divorzio: come rivela Tuttosport, in caso di un offerta di 25 milioni la Juventus darebbe il via libera alla vendita dell’attaccante, dandogli anche una buona uscita da 5 milioni. Il serbo, dal canto suo, non intende andare in campionati esotici, e accetterà offerte solo da squadre che potranno dargli un palcoscenico importante.