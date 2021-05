Alla Fiorentina arriveranno 60 milioni, la Juventus intanto lo valuta più di 100 milioni

Come scrive Tuttosport, Federico Chiesa nella prossima stagione scatterà ancora con la maglia bianconera addosso. Prima di tutto perché ha dimostrato sul campo di poter essere uno dei pilastri del nuovo ciclo e perché per cederlo andrebbe riscattato dalla Fiorentina (la Juventus ha tempo fino al 2022, mentre può rinnovare il prestito per la prossima stagione a 7 milioni) e la cifra, tra i 40 e i 50 milioni, renderebbe una sua cessione ipotizzabile, considerato il suo valore, solo per un’offerta da 100. Impossibile nel mercato attuale. Discorso simile per quanto riguarda Dejan Kulusevski, per quanto il suo impatto sia stato molto meno incisivo di quello di Chiesa (ma lo svedese ha tre anni in meno ed è appena alla seconda stagione da professionista): il suo potenziale non si discute e i 45 milioni spesi a gennaio 2020 lo mettono fuori mercato.

MILENKOVIC E UN’INTERVISTA CHE NON QUADRA