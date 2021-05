Il giallo di Milenkovic, un ringraziamento prima dell’addio? E c’è chi lo vorrebbe già in panchina

L’intento doveva essere certamente un altro, i tempo però hanno generato più di qualche dubbio. La lunga intervista scritta a Nikola Milenkovic, pubblicata ieri dal sito ufficiale della Fiorentina, si è infatti tramutata in fretta in qualcos’altro, in quello che sembra un inedito ringraziamento finale prima dell’addio pressoché scontato visto che il contratto in scadenza a fine giugno 2022 non è stato rinnovato e che quindi vorrà lasciare Firenze per non andarsene a parametro zero. Una sorta di saluto preventivo a quattro giornate dal termine, e con la salvezza ancora in discussione, che non è piaciuto affatto ai tifosi viola. Sia perchè la separazione è parsa inevitabile fin dalla scorsa estate, con il Manchester United sulle sue tracce, sia perchè il rendimento del centrale serbo è andato scendendo con il passare delle partite.

Alla maggior parte dei tifosi le prole del difensore sono però suonate beffarde, tanto che nelle reazioni si sono subito mescolate l’ironia e la delusione dei tifosi. In generale i commenti non sono stati teneri fra chi accusa la società di scarso tempismo e chi vorrebbe Milenkovic già in panchina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

