Tuttosport, Sarri l’ideale per la Fiorentina. Juric e De Zerbi le alternative. E il futuro di Prandelli?

Sarà perchè la Fiorentina lotta per la salvezza da tre stagioni consecutive, ma in città c’è una gran voglia di futuro. Chi siederà in panchina? E quali giocatori allenerà? Nel frattempo Prandelli punta al successo in Friuli dove ha già vinto in coppa Italia.

La prossima estate le scelte saranno totalmente libere. Il 30 giugno scadranno infatti i contratti di Montella, Iachini e Prandelli. Quel giorno la Fiorentina sarà “libera” da allenatori ma dovrà averne già individuato un altro, quello del futuro. I nomi circolati in passato sono stati quelli di Juric e De Zerbi con la città che sogna ancora il grande profilo, Maurizio Sarri. Prima di tutto a salvezza acquisita il club dovrà decidere se tenere Prandelli con il ruolo attuale o magari cucirgli addosso una veste diversa, dal momento che conosce bene la piazza e il suo apporto potrebbe essere sempre utile. Lo riporta Tuttosport.

