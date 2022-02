Retroscena Vlahovic, Tottenham si era inserito nella trattativa e aveva offerto più soldi alla Fiorentina

“Vlahovic alla Juve è arrivato così. E Paratici ha provato lo scherzetto” scrive Tuttosport. Retroscena sull’arrivo del serbo alla Juventus. L’assalto della Vecchia Signora era programmato per l’estate ma quando la Juve ha capito che c’era un’apertura della Fiorentina alla cessione immediata, è scattato il blitz, anche per giocare d’anticipo sulle rivali (in estate forse sarebbe stato difficile arginare le inglesi). Decisivi l’intervento di dei dirigenti bianconeri Arrivabene e le manovre di Cherubini. E Fabio Paratici ha tentato lo scherzetto dell’ex perché il suo Tottenham si è inserito, o meglio, ha provato a inserirsi fino alla fine con dei rilanci ma la Juve ormai era troppo avanti e ha chiuso l’accordo con Vlahovic e la Fiorentina. Lo riporta TMW

