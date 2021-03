Tuttosport, stadi, il calcio chiama Draghi: il caso Viola Park arriva al Presidente del Consiglio

Cambio i governi, ma non il contenuto dell’appello. Giovanni Malagò, Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino hanno inviato al nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi, una lettera molto simile a quella spedita a dicembre a Giuseppe Conte. Chiedono di fare il possibile per eliminare gli ostacoli burocratici quasi invalicabili alla realizzazione di nuovi stadi e nuove strutture per il futuro del calco italiano. “Troviamo incresciosa, se non addirittura nociva, la continua insicurezza sulle procedure che condiziona e scoraggia qualsiasi investimento nel settore” si legge nella lettera che cita l’ultimo episodio relativo allo stop ai lavori del nuovo “Viola Park della Fiorentina”. Lo riporta Tuttosport.

