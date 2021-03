Corriere dello Sport, Ribery torna titolare e suona la carica: l’obiettivo è raggiungere presto la salvezza

Se c’è una cosa di cui l’ambiente viola ha bisogno è sicuramente un esempio da seguire per ritrovare quelle sicurezze forse mai del tutto fatte proprie, ma che l’andamento del campionato ha poi continuato a disperdere in gran parte. Un esempio di nome Franck Ribery. Il campione francese che torna dopo il turno di squalifica per “assistere” Vlahovic in attacco e prendersi sulle spalle la responsabilità di aiutare la Fiorentina ad uscire da questa situazione difficile. Lo riporta il Corriere dello Sport.

