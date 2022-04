Il paragone di Biraghi: “Italiano come Conte. Tecnici esigenti che spingono a migliorare sempre”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport durante la quale ha parlato di mister Vincenzo Italiano paragonandolo ad Antonio Conte, ex allenatore del terzino viola ai tempi dell’Inter. Ecco le sue parole: “Dopo le prime settimane di lavoro dissi al mister che somiglia a Conte. Ho lavorato con lui a Milano. Dico che per carattere e temperamento sono simili, sanno caricare il gruppo. Sono tecnici molto esigenti con i giocatori, li spingono a migliorare sempre. E come ha fatto Gasperini con l’Atalanta, anche Italiano sta dando un’identità alla Fiorentina. Con la società, l’allenatore e la tifoseria che abbiamo, può decollare un progetto a lungo termine come quello che ha permesso all’Atalanta di godersi la Champions e l’Europa“.

