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Tuttosport, Italiano aspetta una chiamata dalla Fiorentina per programmare la prossima stagione

Vincenzo Italiano sta facendo un grandissimo lavoro alla Fiorentina ed il mondo viola vorrebbe blindarlo a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2022 11:57
Tuttosport, Italiano aspetta una chiamata dalla Fiorentina per programmare la prossima stagione - Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto scritto da Tuttosport questa mattina, Firenze preme di vedere Vincenzo Italiano blindato per il futuro, il tecnico viola aspetta una chiamata per programmare definitivamente la prossima stagione. Gli allenatori hanno bisogno di essere rassicurati sui progetti e sui programmi, continua Tuttosport, per vedere se collimano con le proprie ambizioni. Su questo argomento Joe Barone ha detto: "Con Vincenzo abbiamo un ottimo rapporto, sia io che Commisso, c'è un contratto con opzione a favore della Fiorentina. Ci vediamo e parliamo tutti i giorni quindi a fine stagione ci metteremo a sedere come facciamo sempre"

INFANTINO PARLA DA FIRENZE

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