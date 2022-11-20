Vlahovic gioca con la Serbia e Tuttosport lo attacca: "Adesso se la sente". Con la Juventus non giocava

Vlahovic criticato in casa Juventus e la pagina di Tuttosport lo dimostra, la partita giocata con la Serbia non è andata giu..

Vlahovic come Nico Gonzalez, o quasi. Il centravanti serbo ex Fiorentina non aveva giocato le ultime partite con la maglia della Juventus per problemi fisici, Allegri aveva detto: "Non se la sente di giocare" perchè non al meglio fisicamente. Un po come è successo con Nico Gonzalez e le parole di Vincenzo Italiano sono state quasi le stesse per il giocatore viola. Il quotidiano di riferimento di casa Juventus a Torino, vale a dire Tuttosport, ha titolato in maniera molto polemica, scrivendo: "Adesso se la sente", segno che in casa bianconera in questo momento Vlahovic non è proprio ben visto e nelle simpatie dei tifosi...

ANCELOTTI SCARICA ODRIOZOLA

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