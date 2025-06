Tuttosport annuncia: “Biraghi resterà al Torino, il giocatore ha rifiutato le avances del Palermo”

Cristiano Biraghi a Torino ha conquistato tutti: in campo, e nello spogliatoio. Il nuovo allenatore del Torino Baroni ha già comunicato al direttore sportivo Vagnati che l’ex capitano viola sarà un punto fermo della rosa, per questo la società di Cairo lo riscatterà per una cifra intorno ai 100 mila euro. Le prestazioni di Biraghi hanno attirato tantissimi estimatori, uno dei quali è il Palermo in Serie B, ma il giocatore ha comunicato che non è interessato al trasferimento e che si trova bene in Piemonte. La notizia la riporta il quotidiano Tuttosport.