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Gazzetta: “Fagioli via dalla Fiorentina solo in caso di cambio radicale di idee del nuovo mister o con offerta da 30 milioni”

La Fiorentina vuole blindare il centrocampista, considerato un elemento centrale per il futuro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2026 09:36
Gazzetta: “Fagioli via dalla Fiorentina solo in caso di cambio radicale di idee del nuovo mister o con offerta da 30 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Tra i pochi punti fermi della rosa, uno dei più importanti è Nicolò Fagioli. Il centrocampista è considerato un elemento centrale del futuro viola e, al momento, la sua posizione appare fortemente blindata. La società lo considera un vero e proprio leader tecnico del domani e la sua permanenza sarebbe garantita salvo due condizioni molto chiare: un cambio radicale di idee da parte del futuro allenatore oppure un offerta economica estremamente elevata, almeno il doppio del valore di acquisto, quindi intorno ai 30 milioni di euro.

Interesse per il giocatore non manca, con il Milan e alcuni club di Premier League che avrebbero già manifestato apprezzamento. Tuttavia, la linea della Fiorentina è chiara: Fagioli è al centro del progetto tecnico e rappresenta uno dei pilastri della nuova ricostruzione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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