Corriere dello Sport: "Il Tottenham piomba su Fagioli. Costa 18 milioni, ma la Fiorentina può alzare il prezzo"

Ad oggi Fagioli non ha manifestato la volontà di andarsene dalla Fiorentina, ha ancora due anni di contratto e un ingaggio da 1,8 milioni a stagione

Il Tottenham ha messo gli occhi su Nicolò Fagioli. Gli Spurs sono alla ricerca di un calciatore che aggiunga qualità al centrocampo di Roberto De Zerbi, per le cui idee di gioco il classe 2001 della Fiorentina rappresenterebbe il profilo ideale. Nessuna offerta ufficiale al momento, ma la dirigenza inglese sta riflettendo concretamente sulla possibilità di provare a convincere l’ex Juventus nella finestra di mercato estiva. Oggi si tratta di una suggestione, un interessamento. Domani chi lo sa. Anche perché la disponibilità economica della società londinese è tutt’altro che trascurabile.



Da capire cosa farebbe la dirigenza viola in caso di proposta reale. Per quello che filtra dal quartier generale della Fiorentina, Fagioli è considerato un pezzo pregiato nonché uno dei giocatori su cui fondare il progetto di ricostruzione della squadra. Tuttavia la società è consapevole di avere per le mani un talento apprezzato da molti club nazionali e internazionali, tanto che il suo valore di mercato potrebbe schizzare alle stelle. Quindi, per quanto i viola tengano al centrocampista, rifiuterebbero con difficoltà eventuali offerte da capogiro.



Fabio Paratici conosce bene il mercato internazionale e in particolare il Tottenham, motivo per cui rifletterà con attenzione sul da farsi. Il rendimento di Fagioli quest’anno ha superato le più rosee aspettative, soprattutto perché in un contesto impegnativo a dir poco. Non era scontato emergere in un ambiente zeppo di problemi e avversità, invece ci è riuscito dimostrandosi continuo e diventando il quinto giocatore per minutaggio di tutta la rosa. Sesto per gol segnati (tre a pari merito con Luca Ranieri), quarto per assist serviti (tre a pari merito con Cher Ndour e Dodo).



La Fiorentina ha prelevato Fagioli dalla Juventus il 4 febbraio 2025, attraverso la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 13,5 milioni (più 3 di bonus) che sarebbe potuto diventare obbligo qualificandosi in Europa. Cosa che è accaduta. Oggi il suo cartellino costa circa 16-18 milioni ma non è escluso che la società dei Commisso lo valuti una cifra superiore, viste le qualità. Tra l’altro, in caso di cessione, la Fiorentina dovrebbe riconoscere una parte dell’incasso alla Juve, che consapevole del talento inespresso del calciatore ha mantenuto il 10% sulla sua rivendita.



Ad oggi Fagioli non ha manifestato la volontà di andarsene e, anzi, è legato alla Fiorentina da un contratto di altri due anni (fino a giugno 2028) che gli garantisce 1,8 milioni d'ingaggio a stagione. Questo non toglie che a fronte di nobili lusinghe, come possono essere quelle del Tottenham, il ragazzo ci ripensi. La notizia è che gli Spurs hanno palesato un primo gradimento. Vedremo se e come si svilupperà questa stima per il giocatore nato a Piacenza, che nel frattempo pensa solo a concludere in maniera degna il campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.