Repubblica svela: “Fagioli non è incedibile, per un’offera superiore a 25 milioni può arrivare l’addio”
La società potrebbe prendere in considerazione una cessione per una buona cifra
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 09:33
Uno dei nomi da monitorare con maggiore attenzione è quello di Nicolò Fagioli. Il centrocampista non viene considerato incedibile e, di fronte a un'offerta superiore ai 25 milioni di euro, la società potrebbe prendere seriamente in considerazione una cessione. Lo riporta Repubblica.