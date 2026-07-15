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Repubblica svela: “Fagioli non è incedibile, per un’offera superiore a 25 milioni può arrivare l’addio”

La società potrebbe prendere in considerazione una cessione per una buona cifra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 09:33
Repubblica svela: “Fagioli non è incedibile, per un’offera superiore a 25 milioni può arrivare l’addio” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fagioli
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Uno dei nomi da monitorare con maggiore attenzione è quello di Nicolò Fagioli. Il centrocampista non viene considerato incedibile e, di fronte a un'offerta superiore ai 25 milioni di euro, la società potrebbe prendere seriamente in considerazione una cessione. Lo riporta Repubblica.

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