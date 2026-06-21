Repubblica svela: "Paratici valuta Fagioli quasi 40 milioni. Cifra per scoraggiare eventuali assalti"

È arrivato dalla Juve per circa 20 milioni

Se la stagione 2025/2026 ha lasciato qualche buona notizia. Nicolò Fagioli è certamente una di queste. Eppure anche per lui l'annata era iniziata in salita. E oggi fa quasi sorridere ripensare alle parole pronunciate da Stefano Pioli: «Pensavo che potesse fare il regista, lui ci ha creduto un po' meno».Proprio in quel ruolo, invece, il centrocampista ha saputo esprimere il meglio di sé con Paolo Vanoli. Dall'arrivo del tecnico varesino sulla panchina è cresciuto costantemente di settimana in settimana, prendendo in mano le chiavi del gioco della squadra e mostrando sempre maggiore personalità in una posizione di campo in cui, con il passare dei mesi, si è sentito sempre più a suo agio.Arrivato dalla Juventus per una spesa complessiva vicina ai 20 milioni di euro fra prestito e riscatto, oggi il club viola lo valuta quasi il doppio, una cifra volutamente elevata per scoraggiare sul nascere eventuali assalti da parte delle pretendenti. Lo riporta Repubblica.