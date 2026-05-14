RepFi: "Da Fagioli a Kean, passando per Rugani e Paratici: tutti gli intrecci tra Juve e Fiorentina"
Dai protagonisti in campo ai dirigenti: il filo bianconero continua a intrecciarsi con il presente e il futuro viola
La Repubblica, nell’edizione di Firenze, approfondisce i numerosi intrecci di mercato tra Juventus e Fiorentina.
Il primo nome è quello di Nicolò Fagioli, cresciuto in bianconero e passato in viola dopo le incomprensioni con l’allora tecnico Thiago Motta. Domenica tornerà per la prima volta all’Allianz Stadium da avversario.
Tra gli ex juventini c’è anche Daniele Rugani, attualmente in prestito dalla Juventus, mentre il legame di Rolando Mandragora con il club bianconero appare più lontano nel tempo, anche per le successive esperienze con Crotone, Udinese e Torino prima dell’approdo a Firenze.
Poi c’è Moise Kean, arrivato al Viola Park nel 2024 dopo il percorso in bianconero, e infine Fabio Paratici, che a Torino ha trascorso undici anni conquistando ben 19 trofei.