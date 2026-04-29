Gazzetta: "Fagioli insostituibile, via solo per oltre 32 milioni. Anche Ndour sarà un punto fermo"

Fagioli è insostituibile per la Fiorentina che a centrocampo non vuole rinunciare nemmeno a Ndour

Nicolò Fagioli al centro. Del campo e per il futuro perché per la Fiorentina è un punto fermo da cui far partire la rinascita estiva e lo lascerebbe andare soltanto a cifre folli. Per la società di Commisso è il play su cui cominciare a mettere le basi per la prossima stagione in cui i cambiamenti saranno molti. Non sarà una rivoluzione totale, ma l'idea è quella di una ricostruzione basata sul prossimo biennio. Può crescere ancora e i dirigenti vorrebbero che lo facesse in riva all'Arno. Fagioli è insostituibile. La Fiorentina lo ha pagato 2,5 milioni per il prestito oneroso nel gennaio 2025 a cui se ne sono aggiunti 13,5 di riscatto l'estate successiva.

Non sono scattati invece i 3 milioni di bonus condizionati all'accesso dei viola a una competizione europea in questa stagione. Quindi 16 milioni complessivi e ora per acquistarlo le eventuali pretendenti dovrebbero spingersi oltre il doppio di quella cifra. La Juve si è tenuta il 10% sulla futura rivendita ma una sua cessione ora non è nei pensieri viola. A centrocampo un altro punto fermo è Ndour, con caratteristiche diverse, a cui però la Fiorentina non vuole rinunciare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.