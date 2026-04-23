Gazzetta svela: “Il Milan piomba su Fagioli, piace ad Allegri. Ma la Fiorentina vorrebbe tenerlo”
Allegri l'ha allenato e lanciato alla Juve
A cura di Redazione Labaroviola
23 aprile 2026 08:51
Da tenere d'occhio pure la situazione di Nicolò Fagioli, ora alla Fiorentina ma già allenato (e lanciato) da Max Allegri ai tempi della Juventus. I viola, però, vorrebbero tenere il regista. In cima alla lista, il tecnico di Livorno ha scritto però un nome in grassetto: Leon Goretzka. E il Milan è pronto ad accontentarlo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.