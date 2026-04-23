Labaro Viola

Gazzetta svela: “Il Milan piomba su Fagioli, piace ad Allegri. Ma la Fiorentina vorrebbe tenerlo”

Allegri l'ha allenato e lanciato alla Juve

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2026 08:51
Gazzetta svela: “Il Milan piomba su Fagioli, piace ad Allegri. Ma la Fiorentina vorrebbe tenerlo” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Milan
Fagioli
Condividi

Da tenere d'occhio pure la situazione di Nicolò Fagioli, ora alla Fiorentina ma già allenato (e lanciato) da Max Allegri ai tempi della Juventus. I viola, però, vorrebbero tenere il regista. In cima alla lista, il tecnico di Livorno ha scritto però un nome in grassetto: Leon Goretzka. E il Milan è pronto ad accontentarlo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok