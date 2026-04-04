Nazione: “Fagioli totalmente concentrato sulla Fiorentina. Mancata convocazione in Nazionale? Già smaltita”

La delusione per non essere stato convocato in Nazionale l’ha smaltita già da diversi giorni. Nicolò Fagioli ha analizzato l’esclusione con lucidità senza farne una questione più grande di quella che è. Con il senno di poi nel gruppo azzurro ci sarebbe stato bene, ma il sospetto che potesse dare una mano c’era anche prima della debacle contro la Bosnia. Acqua passata, almeno per lui, che punterà a entrare con decisione nel nuovo ciclo azzurro. Tempo al tempo. Perché adesso la sua testa è interamente concentrata sulla Fiorentina. Dal Verona in poi davanti ai viola ci saranno giorni fondamentali sul doppio fronte del campionato e della coppa. I ragazzi di Vanoli sanno bene di non potersi fermare dopo la rincorsa invernale che li ha riportati in linea di galleggiamento. Per la serie, niente scherzi al Bentegodi. E allora Nicolò si rimetterà lì, del cuore del centrocampo. A dettare tempi e giocate. Metronomo vero, trovato lungo la strada di una stagione lastricata di ostacoli. L’unica certezza dalla quale – probabilmente – si potrà ripartire la prossima estate.

Insieme a lui ci sarà Cher Ndour, uno che dall’Azzurro è riuscito a trarre energie davvero positive. Due gol in due partite, prestazioni sempre più convincenti in Under 21. Per Baldini è un leader, per Vanoli ormai una certezza che consentirà a Mandragora di recuperare al meglio in vista dei prossimi (ravvicinati) impegni. Ndour da mezzala: passo, fisico, senso del gol. Sta vivendo un momento magico, con la speranza che possa prolungarsi anche nel pomeriggio contro l’Hellas. Reparto completato da Brescianini. Un altro dal quale il tecnico si aspetta molto. Ha avuto bisogno di adattarsi a un sistema di gioco nuovo. La sosta gli è servita eccome per capire ancora meglio le richieste di Vanoli con e senza palla. Sarà un duello molto fisico quello di oggi con la linea mediana del Verona. Lì dove si vincono le partite la Fiorentina sta trovando certezze. Lo riporta La Nazione.