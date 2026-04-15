Corriere dello Sport: "Gudmundsson e Fagioli rientrano. Kean ancora out per il problema alla tibia"

Vanoli dall'infermeria per il Palace non recupera nessuno

Andando con ordine e intanto ricordando le problematiche che li costringono al forfait: Kean per l’ormai noto guaio alla tibia che si trascina da mesi, Parisi per un edema osseo al piede destro retaggio della partita con l’Inter che è diventato molto più invasivo e difficile da eliminare del previsto, Fortini per una sindrome retto-adduttoria e Brescianini per un risentimento muscolare a carico dell’adduttore sinistro. Mettendo insieme quadro clinico ed esigenze contingenti, non uno tra centravanti ed esterni sarà inserito tra i convocati anti Crystal Palace dopo la rifinitura di oggi e la navigazione a vista procederà fino alla partenza per il Salento, con Fortini ad oggi un po’ più sicuro degli altri due di salire sull’aereo. E con lui probabilmente anche Brescianini.



Al conto dei mancanti nel posticipo contro la Lazio bisogna aggiungere Fagioli e Gudmundsson, fuori per squalifica dopo l’ammonizione (da diffidato) ricevuta dal regista piacentino e l’espulsione rimediata dall’islandese nella precedente gara a Verona, quindi, belli riposati, entrambi sono a disposizione per la Conference League e per la partita in cui la squadra di Vanoli, per conquistare le semifinali, è chiamata a ribaltare il 3-0 subìto a Selhurst Park. Non ci sarà Dodo, a sua volta fermato per un turno in Europa, e relativa "suggestione" Harrison terzino, mentre Pongracic torna al centro della difesa con Ranieri. Lo riporta il Corriere dello Sport.