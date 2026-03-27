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Fagioli: “Kean è fenomenale. Quest’anno ha faticato ma aiuterà la Fiorentina ad uscire dalla situazione”

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Fagioli: “Kean è fenomenale. Quest’anno ha faticato ma aiuterà la Fiorentina ad uscire dalla situazione”

Redazione

27 Marzo · 17:00

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 17:06

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Il commento del centrocampista della Fiorentina, Niccolò Fagioli, che elogia il compagno di squadra Moise Kean

Il centrocampista viola Nicolò Fagioli, intervistato da Sky Sport ha parlato del suo compagno di squadra alla Fiorentina, Moise Kean, elogiandolo anche per le prestazioni con la Nazionale.

Le sue parole:Moise è un giocatore fenomenale per me che quest’anno ha fatto un po’ più di fatica dell’anno scorso, ma perché in Italia, quando un giocatore fa una stagione come la sua, poi l’anno dopo ti studiano molto di più. Quindi era sicuramente più difficile questa stagione, poi gli sono capitati degli infortuni che l’hanno un po’ la condizione fisica a bada quindi non era al meglio durante le partite. Piano piano ci darà mano per uscire da queste situazione qua, ed è un giocatore fortissimo, lo sta dimostrando anche in Nazionale”.

 

 

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