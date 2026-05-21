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Fagioli regista inamovibile. Gazzetta: “Per strapparlo alla Fiorentina servono oltre 35 milioni”

L’ex Juve è il calciatore intorno a cui ruota la ripartenza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2026 09:31
Fagioli regista inamovibile. Gazzetta: “Per strapparlo alla Fiorentina servono oltre 35 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fagioli
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Fagioli è l'uomo intorno a cui ruota la ripartenza perché ha qualità ed è riuscito a non nautragare perfino in una stagione altamente complicata, a livello di squadra, come quella che sta per terminare. E cresciuto, è tornato sui livelli attesi e sul campo è diventato il regista inamovibile per Vanoli e per la società un intoccabile, pensando alla prossima stagione.

Per lui non mancano le pretendenti, ma per strapparlo alla Fiorentina ora servirebbe una cifra altissima, irrinunciabile, superiore ai 35 milioni, cioè più del doppio rispetto alla cifra pagata alla Juventus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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