Nazione: “Lascia perplessi il feroce accanimento nei confronti di Fagioli. Continuità è la soglia da superare”

Ma icché v’ha fatto Portillo? inteso come Javier García, gioiello della cantera madridista. Era la stagione 2004/05 e la Fiesole decise di srotolare un lenzuolo dal significato chiaro verso chi, nonostante il talento conclamato, si accaniva senza pietà sul talentino arrivato dal Real. Risposta rimasta inevasa, così come le premesse per un carriera in primo piano. Tempi diversi e contesti diametralmente opposti, ma l’interrogativo è simile, almeno nel concetto principale. «Ma icché v’ha fatto Fagioli?». Già perché lascia un po’ perplesso questo feroce accanimento nei confronti del giocatore viola reo, secondo esternazioni più o meno blasonate, di essere ‘scarso’. Insomma, accostare il regista viola alla nazionale sarebbe una eresia. Non si capisce se tattica o etica.

Partiamo dalla seconda. Nella vita si può sbagliare, anche in maniera pesante. Una volta che si è pagato il prezzo della colpa si chiude un capitolo, seppur doloroso e colposo, e se ne apre un altro che Nicolò si sta faticosamente e con merito guadagnando. Sull’aspetto tecnico si può anche discutere. Le prestazioni adesso sono valutate e lette millimetro per millimetro, difficile sostenere che Fagioli non stia vivendo un’evoluzione positiva nella costruzione e nell’interdizione. Ad oggi le cifre parlano di sette palloni recuperati a partita e la percentuale di duelli vinti (palla a terra) supera il 70 per cento. La precisione nei passaggi corti è superiore al 90% e nei lanci lunghi (oltre i 25 metri) si viaggia oltre il 75%. Si può sempre migliorare, per carità, ma le cifre sono queste.

Se parliamo di continuità e pericolosità sotto porta, allora possiamo discutere, non che il talento non gli appartenga. Continuità è la definitiva soglia da superare per essere un giocatore che sposta gli equilibri. Se anche poi segnasse di più sarebbe un top. Ci accontentiamo di come sta gestendo il gioco viola. Quello azzurro si vedrà. Lo scrive La Nazione.