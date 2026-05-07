Repubblica: “Fagioli via dalla Fiorentina? Solo per una maxi offerta. Primi sondaggi del Milan e della Premier”
Fagioli si trova molto bene a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2026 09:09
Fagioli ha dichiarato di trovarsi molto bene a Firenze e di voler contribuire a riportare la squadra a livelli più ambiziosi, lontani dalla lotta salvezza vissuta quest'anno. La Fiorentina considera Fagioli centrale nel progetto tecnico del futuro, anche grazie alla crescita mostrata nel nuovo ruolo di regista davanti alla difesa ideato da Paolo Vanoli.
Dopo qualche difficoltà iniziale, il giocatore si è adattato bene a questa posizione, diventando uno degli elementi più positivi del finale di stagione. Il club non sembra intenzionato a cederlo, se non davanti a offerte molto elevate, nonostante alcuni interessi provenienti dal Milan e dalla Premier League. Lo riporta Repubblica.