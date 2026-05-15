Gazzetta sicura: “Paratici sta progettando una Fiorentina bella e ambiziosa. A Fagioli le chiavi della Viola”

La Fiorentina l'ha acquistato e trasformato, ora vuole costruirgli il futuro intorno

La Juventus è il club che ha proiettato Fagioli nel calcio dei grandi, permettendogli di raggiungere anche la Nazionale, la Fiorentina quella che ha creduto in lui in un momento delicato della sua carriera, che l'ha acquistato, trasformato e adesso intende costruirgli il futuro intorno, a prescindere da chi sarà l'allenatore. Fabio Paratici, piacentino come lui, conosce Fagioli da quando era un ragazzino e dopo aver condiviso alcuni anni in bianconero ora vuole affidargli le chiavi della nuova Viola, che il diesse sta progettando bella e ambiziosa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.