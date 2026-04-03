Sentite Bruni: “Fagioli talento senza leadership: non è ancora pronto per la Nazionale”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista Viola, Luciano Bruni, su Nicolò Fagioli e sulla sfida tra Verona e Fiorentina

L'ex centrocampista di Fiorentina e Verona, Luciano Bruni, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Fagioli? Un giocatore con qualità tecniche che ancora non si è espresso al massimo. È giovane, ma per essere un leader o quello che manca alla Nazionale deve ancora migliorare".

Sulla sfida di domani: "Ormai il Verona non mi appartiene più, è spacciato. Spero si salvi la Fiorentina".