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Sentite Bruni: “Fagioli talento senza leadership: non è ancora pronto per la Nazionale”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista Viola, Luciano Bruni, su Nicolò Fagioli e sulla sfida tra Verona e Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2026 14:06
Sentite Bruni: “Fagioli talento senza leadership: non è ancora pronto per la Nazionale” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'ex centrocampista di Fiorentina e Verona, Luciano Bruni, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Fagioli? Un giocatore con qualità tecniche che ancora non si è espresso al massimo. È giovane, ma per essere un leader o quello che manca alla Nazionale deve ancora migliorare".

Sulla sfida di domani: "Ormai il Verona non mi appartiene più, è spacciato. Spero si salvi la Fiorentina". 

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