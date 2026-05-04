Ex mister di Fagioli: "È il Modric della Fiorentina. Lì può consacrarsi e arrivare in Nazionale"

"Sa farsi rispettare nello spogliatoio. Esploso tardi per vicissitudini extra campo"

Lo sa bene Antonio Porta, vice di Fabio Pecchia alla Cremonese in cui giocava Fagioli nel 2021-2022. «Questo ragazzo doveva venire fuori prima o poi - ci racconta Porta - Non è una sorpresa per me, ci stava tutto. L’esplosione è arrivata anche tardi per via delle vicissitudini extra campo». La chiave di volta a suo avviso è stata una sola: la fiducia di Vanoli. «Nel momento in cui l’allenatore gli ha consegnato la squadra in mano è emerso. Fagioli è un giocatore che deve sentirsi importante.

Per il resto è dotato di qualità tecniche superiori alla media». Fabio Paratici lo ha definito un centrocampista «da Barcellona». «Lui può giocare dappertutto - continua Porta - le sue qualità non sono inferiori a nessuno. A Firenze ha trovato il posto giusto e secondo me può rimanerci almeno un altro anno. Lì può consacrarsi e arrivare alla Nazionale». Alla fine è l'ambizione di chiunque, anche quella di un ragazzo timido all'apparenza ma determinato nei fatti. «Ha un bel caratterino, nello spogliatoio sa farsi rispettare. In campo dialoga sempre col mister per confrontarsi su cosa va e cosa no. Con le dovute proporzioni, è un po' il Modric della situazione». Lo riporta il Corriere dello Sport.