Corriere Fiorentino annuncia: “Fagioli confermatissimo ma piace ad Allegri e al Tottenham”

Ci sono estimatori in agguato sul centrocampista

Fagioli, un altro confermatissimo, insieme a Ndour, tra i pochi a salvarsi in questa stagione terribile. Paratici vorrebbe rifondare la Fiorentina intorno al suo regista e Nicolò, dopo le titubanze iniziali, è pronto a impossessarsi del ruolo e rilanciare la sfida. Vediamo se la società sarà capace di difenderlo sul mercato. Gli estimatori, a cominciare da Allegri, sono in agguato. E dall’Inghilterra si è già fatto avanti il Tottenham di De Zerbi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.