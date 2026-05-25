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Corriere Fiorentino annuncia: “Fagioli confermatissimo ma piace ad Allegri e al Tottenham”

Ci sono estimatori in agguato sul centrocampista

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2026 09:09
Corriere Fiorentino annuncia: “Fagioli confermatissimo ma piace ad Allegri e al Tottenham” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fagioli
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Fagioli, un altro confermatissimo, insieme a Ndour, tra i pochi a salvarsi in questa stagione terribile. Paratici vorrebbe rifondare la Fiorentina intorno al suo regista e Nicolò, dopo le titubanze iniziali, è pronto a impossessarsi del ruolo e rilanciare la sfida. Vediamo se la società sarà capace di difenderlo sul mercato. Gli estimatori, a cominciare da Allegri, sono in agguato. E dall’Inghilterra si è già fatto avanti il Tottenham di De Zerbi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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