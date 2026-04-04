Ferrarese: "Il calcio italiano deve ripartire da Fagioli, non capisco la sua esclusione dalla Nazionale"

Le dichiarazioni di Claudio Ferrarese che ci sofferma sulla sfida tra Verona e Fiorentina e su Nicolò Fagioli

Claudio Ferrarese, ex compagno di Vanoli al Verona, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Non è facile nemmeno per i calciatori, vivere questi momenti bui. Un plauso a Vanoli perché è entrato nelle loro teste. In spogliatoio a Verona era un rompip***e, era determinato, ha fatto tanta gavetta e poi è arrivato in alto".

Aggiunge: "Il Verona non ha nulla da perdere, per me è già praticamente retrocessa… Giocherà spensierata provando a vincerne il più possibile, ma la Fiorentina invece ha tutto in bilico. Per me, non era così scontato che la Fiorentina si salvasse, e tuttora c'è da fare qualche punto per stare tranquilli. Paratici, se sarà messo in buone condizioni di lavoro, farà grandi cose. Per me è uno dei migliori in serie A".

Su Fagioli: "Fagioli ha sofferto ed è cresciuto mentalmente dopo ciò che gli è successo. La sua esclusione dalla Nazionale è stata strana, a parer mio può essere uno dei centrocampisti da cui far ripartire il calcio italiano".