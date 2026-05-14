Fagioli, che rimpianto per la Juve! Nazione: "Costato 18 milioni alla Fiorentina, oggi ne vale il doppio"

Fagioli è diventato uno dei centrocampisti italiani più completi

Nicolò Fagioli. Anche lui cresciuto a Torino. Come Moise ha lavorato a lungo con Paratici in bianconero. Con il senno di poi un rimpianto qualcuno ce l'avrà alla Continassa, perché Nicolò nel tempo è diventato uno dei centrocampisti italiani più completi. Costato circa 18 milioni, oggi ne vale il doppio. Anche per lui la sfida alla Juve vale di più. Un'occasione per farsi rimpiangere ulteriormente. Lo scrive La Nazione.