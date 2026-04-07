Nazione: “Bisogna affidarsi a Fagioli, si mettano in pace i detrattori. Giovedì in campo tutti i big”.

Rimbalza, la Fiorentina, da una partita all’altra. Senza un attimo di tregua. Giovedì a Londra seconda trasferta consecutiva per i viola, dopo la disinnescata Fatal Verona. E lontano da quel che resta del ’Franchi’ la Fiorentina cerca una non semplice conferma in Conference League di fronte a una squadra, il Crystal Palace, che è certamente migliore della sua anonima classifica della Premier. Gli inglesi hanno infatti dieci punti rispetto alla quota salvezza; esattamente il doppio rispetto alla Fiorentina sul ’suo’ terz’ultimo posto. Parallelismo sperticato che apre però una voragine di pensieri e riflessioni, che coinvolgono diverse sezioni.

Intese come reparti. In questo momento quello che sta meglio è senza dubbio il centrocampo di trama e ordito, che taglia e cuce e, soprattutto, tiene insieme un abito che alla Fiorentina non calza proprio a pennello, ma che la fa sembrare squadra cinica e beffarda. I chiromanti del calcio, che leggono la mano alle stagioni da certe linee, da certe tendenze, trarrebbero favorevoli auspici dal fatto che la Fiorentina abbia vinto le partite in cui doveva vincere – Pisa, Cremonese e Verona – e non abbia perduto quella che doveva perdere (Inter). E poi, siccome siamo esigenti, ma ogni tanto dobbiamo anche avere memoria delle nostre parole, dobbiamo ricordare che soltanto poco tempo fa criticavamo l’atteggiamento in alcune gare (Udinese prima e Parma poi), rimandando il tutto al cosiddetto esame di continuità, tra campionato e Conference League. Due prove

la Fiorentina le ha giù superate, quattro punti li ha già portati a casa, tra Inter e Verona. Il bilancio è già superiore alle più ragionevoli previsioni. Il come interessa fino a un certo punto.

Ma le gare brutte e giocate in sofferenza possono essere risolte con la qualità dei cosiddetti big. E Vanoli sicuramente li getterà nella mischia europea giovedì. Loro sono chiamati a fare la differenza e loro sono i ’soliti’ noti. Iniziamo da uno che fa parte del reparto, come detto prima, che sta tenendo in piedi la Fiorentina: il centrocampo. Ed è tra i più discussi: Fagioli. Divisivo? Può darsi fuori da Firenze, entro le mura assolutamente no. Anzi. Ci sono nel numero 44 dei lati positivi evidenti: vede il gioco, sa dare la palla, sa dove darla. Può sbagliare la misura, ma non la direzione. Tocca di prima, «prende in mano la squadra», le dà ordine, la organizza, si fa trovare e trova. È un regista. Se fare il regista non era almeno nelle sue intenzioni, non nelle corde. Anzi. Bisogna affidarsi a Fagioli, si mettano l’animo in pace i detrattori, anche per un altro motivo.

Il disperato tentativo di rimonta della Fiorentina sarà completo se, oltre al temperamento

e alla volontà, la squadra metterà in campo anche qualità e gioco. Piedi, oltre che cuore. Tecnica, palloni giocati, passaggi giusti. Combattività, ma anche un minimo di organizzazione che i piedi buoni e i big viola possono garantire. Al netto di passaggi a

vuoto che possono accadere in una stagione nervosa come questa. Stagione che può ancora riservare possibili sorprese. Una di queste è facilmente intuibile. L’altra, la salvezza, deve essere la prima opzione da centrare senza incertezze. E con un centrocampo così il cammino può essere meno irto.

Lo scrive La Nazione