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Gazzetta: “Nuova maglia Fiorentina, Fagioli, Mandragora, Ndour e Ranieri i testimonial, è un segnale?”

Il segnale potrebbe essere quello che il quartetto Made in Italy è incedibile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2026 13:10
Gazzetta: “Nuova maglia Fiorentina, Fagioli, Mandragora, Ndour e Ranieri i testimonial, è un segnale?” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fagioli
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Lunedì 6 luglio verrà svelata la nuova maglia ufficiale della Fiorentina per la prossima stagione. A fare da testimonial per l'evento organizzato da Joma sono stati scelti quattro giocatori: Nicolò Fagioli, Rolando Mandragora, Cher Ndour e Luca Ranieri.

Un quartetto tutto made in Italy, ma il passaporto azzurro non sembra essere l'unica cosa in comune. Di solito, certe scelte non sono mai lasciate al caso: che possa essere un segnale di incedibilità? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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