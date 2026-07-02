Gazzetta: “Nuova maglia Fiorentina, Fagioli, Mandragora, Ndour e Ranieri i testimonial, è un segnale?”
Il segnale potrebbe essere quello che il quartetto Made in Italy è incedibile
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2026 13:10
Lunedì 6 luglio verrà svelata la nuova maglia ufficiale della Fiorentina per la prossima stagione. A fare da testimonial per l'evento organizzato da Joma sono stati scelti quattro giocatori: Nicolò Fagioli, Rolando Mandragora, Cher Ndour e Luca Ranieri.
Un quartetto tutto made in Italy, ma il passaporto azzurro non sembra essere l'unica cosa in comune. Di solito, certe scelte non sono mai lasciate al caso: che possa essere un segnale di incedibilità? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.