Corriere Fiorentino rivela: “Fagioli? Neanche lui è più sicuro di restare. Chiunque può essere sacrificato”

La Fiorentina è a caccia di un tesoretto da costruire con le cessioni

Non uno scherzo, nemmeno per un dirigente navigato come Paratici, il quale dovrà da una parte fidarsi delle sue intuizioni da talent scout navigato e dall’altra ascoltare proposte per gli esuberi e per i big che ha in rosa la Fiorentina.

I primi rumors raccontano proprio questo, ovvero la ricerca di un tesoretto da costruire cessione dopo cessione valutando offerte praticamente per ogni calciatore. Gli stessi punti fermi inizialmente individuati in De Gea o Fagioli oggi non sono più sicuri di restare visto che di fronte a cifre consone chiunque può essere sacrificato sull’altare del bilancio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.