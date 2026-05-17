Nazione: “Ipotesi Milan, Tottenham o Atletico per Fagioli ma Paratici non lo cede per meno di 40 milioni”

Fagioli rappresenta il futuro del Fiorentina

Dalle parti del Viola Park quel che è stato in passato interessa poco e niente. Perché Fagioli rappresenta soprattutto il futuro della Fiorentina. Certo, giornalisticamente parlando, il ritorno di Nicolò a Torino stuzzica l'interesse. La Juventus lo ha mollato sul più bello per meno di venti milioni di euro. La Fiorentina ci ha puntato, se lo è coccolato quando il vento portava burrasca e nel corso di una stagione complicatissima si è affidata a lui per guidare la barca fuori dalla tempesta. Già, perché l'intuizione di Vanoli ha pagato. Dove Pioli aveva fallito. Giusto dare a Paolo quel che è di Paolo. Perché per giocare lì nel cuore della squadra bisogna essere prima di tutto convinti.

Fagioli non lo era, il lavoro di Vanoli e del suo staff ha cambiato completamente le prospettive del centrocampista. Tre gol e tre assist, in una stagione con 44 presenze. Non poco. E per larghi tratti quel che si è visto è piaciuto parecchio. Fagioli ha bisogno di sentirsi apprezzato, centrale nel gruppo per poter rendere al meglio. Un ambiente come quello di Firenze - seppur in una stagione complicatissima - si è rivelato giusto per uno con le sue qualità. Oggi tornerà da ex, sarà applaudito dai suoi vecchi tifosi ma per lui la Juventus fa parte soltanto del passato.

Il presente e il futuro sono viola. Questo nell'idea del centrocampista e della Fiorentina, decisa a tenere il calciatore al riparo da assalti di mercato. Si è capito che Paratici vacillerà soltanto per le classiche offerte irrinunciabili. Più o meno intorno ai 40 milioni.

In principio si è parlato del Milan come molto interessato, con Allegri che vedrebbe in Fagioli il naturale erede di Modric. Nei giorni scorsi è uscita la candidatura del Tottenham, ancora impegnato nella corsa salvezza in Premier League. E si è parlato nei mesi scorsi anche dell'Atletico Madrid, con Simeone che apprezzerebbe le doti di Nicolò. Squadre affascinanti, ma che oggi rappresentano solo ipotesi. Intorno a lui (che negli ultimi giorni ha cambiato agente) il club viola è intenzionato a costruire la squadra del prossimo anno. Quella chiamata a ripartire dopo un ostacolo imprevisto. Quella, per intendersi, che dovrà riportare Firenze in Europa. Lo riporta La Nazione.