Nazione: “Fagioli ha mercato, avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo”

Il centrocampista nota lieta di questa stagione della Fiorentina

Nicolò Fagioli. E' stato una delle poche note liete (anche se non al massimo) della stagione. Difficile immaginare una Fiorentina formato rilancio senza la sua presenza in mezzo al campo. Detto questo è inutile fare finta di non vedere: Fagioli ha mercato. Avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo. Fagioli ha in tasca un contratto lungo, ma proprio per questo, eventuali proposte ufficiali saranno di quelle a cinque stelle. Per il club e per le sue tasche. Lo riporta La Nazione.