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Nazione: “Fagioli ha mercato, avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo”

Il centrocampista nota lieta di questa stagione della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 08:59
Nazione: “Fagioli ha mercato, avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fagioli
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Nicolò Fagioli. E' stato una delle poche note liete (anche se non al massimo) della stagione. Difficile immaginare una Fiorentina formato rilancio senza la sua presenza in mezzo al campo. Detto questo è inutile fare finta di non vedere: Fagioli ha mercato. Avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo. Fagioli ha in tasca un contratto lungo, ma proprio per questo, eventuali proposte ufficiali saranno di quelle a cinque stelle. Per il club e per le sue tasche. Lo riporta La Nazione. 

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