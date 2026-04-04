I tifosi del Verona insultano e cantano contro Fagioli dopo il gol: "Sei sempre un figlio di putt***"

La Fiorentina sbanca il Bentegodi grazie ad una rete di Fagioli che fa volare la Fiorentina a 32 punti e gli permette di superare il Cagliari di Pisacane. Lo stesso numero 44 viola è finito nel mirino...

La Fiorentina sbanca il Bentegodi grazie ad una rete di Fagioli che fa volare la Fiorentina a 32 punti e gli permette di superare il Cagliari di Pisacane. Lo stesso numero 44 viola è finito nel mirino dei tifosi dell'Hellas Verona poco dopo il gol segnato. Infatti l'azione prima della rete viola il direttore di gara Guida aveva fermato un azione pericolosa dei butei proprio perché Fagioli era rimasto a terra per un fallo non ravvisato di Gagliardini. Alla ripresa del gioco la Fiorentina ha ripreso il pallone e ha segnato la rete decisiva. I tifosi gialloblù non l'hanno presa bene e hanno intonato un coro offensivo: "Fagioli tu sei un figlio di putt***:" All'uscita dal campo poi il regista viola è stato subissato di fischi