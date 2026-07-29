Grosso lavora ad un centrocampo di qualità. Nazione: “L’idea è far coesistere sia Oulai che Fagioli”

Una coppia a cinque stelle

L'idea a cui Fabio Grosso sta lavorando da giorni è quella di far coesistere in un centrocampo a trazione qualità sia Christ Oulai che Nicolò Fagioli. Una coppia a cinque stelle vista assieme solo nei 15' finali dell'amichevole con il Gubbio ma che il tecnico sta pensando di riproporre questa sera a Watford, quando alle 20,30 ora italiana (diretta tv su Dazn) i viola scenderanno in campo per il secondo match amichevole della loro tournée inglese. Se sarà l'ex Trabzonspor o l'italiano a ricoprire il ruolo di play ancora non è dato saperlo (è favorito il primo), visto che in questi ultimi giorni di lavoro a Teddington l'allenatore ha alternato i due giocatori nella zolla di regista. Lo riporta La Nazione.