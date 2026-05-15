Corriere dello Sport: "Tottenham su Fagioli ma la Fiorentina lo cederà solo per un'offerta irrinunciabile"
Le chiavi del gioco della Fiorentina verranno affidate all'ex Juve
Non solo l'allenatore. Che rimane il vertice nella piramide delle scelte pre-estive, ma strettamente legata c'è la costruzione della nuova Fiorentina. E siccome dopo una stagione del genere ci saranno tante novità per dare forma a una rivoluzione o quasi, Paratici accanto alla soluzione del dubbio Vanoli-bis sì o no, ha già impostato la base del gruppo che sarà: e l'interesse del Tottenham per Fagioli è una riprova implicita di aver iniziato dal nome giusto.
Perché al regista ex Juventus saranno consegnate le chiavi del gioco viola, punto di riferimento per elevare la qualità e mantenerla costante, e fatte salve sempre proposte non rifiutabili nel calcio d'oggi che si regge su equilibri economici quanto meno incerti, sarà respinto ogni tentativo d'aggancio a Fagioli. Ma a centrocampo no, proprio per mettere il play-maker piacentino nelle condizioni di rendere al meglio per quelle che sono le sue eccellenti doti, così come è riuscito a fare da dicembre in avanti dopo aver “accettato” il ruolo che Vanoli gli ha ritagliato su misura: con Ndour e Mandragora a protezione, e non solo per questo, ovviamente, i due troveranno spazio ancora nella squadra del futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.