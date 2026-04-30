Brovarone: “Kean è con poche motivazioni alla Fiorentina. Fagioli? Sarà difficile trattenerlo”

Brovarone parla delle possibili cessioni in casa Viola

Brovarone è intervenuto a Toscana TV parlando del possibile mercato della Fiorentina e su Fagioli: “Kean sta dimostrando di avere molte poche motivazioni con la maglia della Fiorentina ultimamente, molto risentito e nervoso… poi va con l’Italia e fa la guerra con tutti, si arrabbia per l’eliminazione mentre alla Fiorentina torna ed ha problemi. Il fratello racconta le cose, la società non comunica qual è realmente la problematica. La possibilità che Kean lasci la Fiorentina ci può essere, considerati anche gli esborsi che già la società farà coi riscatti obbligatori ed il segno meno con cui partirà il mercato viola. Il giocatore più difficile da trattenere è Fagioli, perché ha preso Branchini come agente, è l’agente di Max Allegri ed è praticamente il Milan in persona. Arriverà sicuramente un’offerta di 30 e più milioni per lui, ed attorno ad una certa cifra potranno anche pensare di cederlo. Se però gli si rinnova il contratto e lo si blinda, le cose cambiano. Penso che per il giocatore sarebbe meglio fare un altro anno alla Fiorentina, ma credo che se Fagioli firma una procura nuova Branchini dopo un anno, ed essendo legato ad una società così grossa, se il nuovo agente non si è presentato con qualcosa in mano di davvero concreto. C’è anche la possibilità che davvero avesse avuto problemi con l’agenzia precedente.”