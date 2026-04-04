Fagioli e Gudmundsson squalificati: salteranno la prossima di campionato contro la Lazio

Due assenze pesanti si aggiungono alle già tante per la Fiorentina che contro la Lazio non avrà nè il centrocampista nè il fantasista

Fagioli e Gudmundsson non ci saranno nel prossimo turno di campionato della Fiorentina, in programma lunedì 13 aprile al Franchi contro la Lazio. Il centrocampista è stato infatti ammonito, da diffidato, nel corso della gara appena vinta dai viola contro l’Hellas, mentre l’islandese ha ricevuto un rosso diretto.