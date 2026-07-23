Labaro Viola

Il Newcastle ha preso Bamba dal Monaco, potrebbe rinunciare ad offerte per Fagioli a centrocampo?

Il club inglese ha preso un nuovo centrocampista che allontanerebbe Fagioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2026 17:48
Il Newcastle ha preso Bamba dal Monaco, potrebbe rinunciare ad offerte per Fagioli a centrocampo? - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Newcastle
Fagioli
Condividi

In seguito alla cessione di Tonali al Tottenham per una cifra superiore ai 110 milioni di euro, il Newcastle è al lavoro per rivoluzionare il proprio centrocampo. Tra le opzioni vagliate dal club inglese figurava anche Fagioli, centrocampista della Fiorentina.

Ciononostante, secondo quanto giunge dai media britannici e francesi, i Magpies avrebbero praticamente sigillato l'arrivo di Bamba dal Monaco. Il mediano si appresta così a salutare la Ligue 1 per sbarcare nel campionato inglese a fronte di un investimento da oltre 41 milioni di euro. Un’operazione che potrebbe far tramontare l'interesse degli inglesi per il giovane talento viola.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok