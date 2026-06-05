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Fagioli ringrazia Vanoli sui social: "8 mesi intensi con un obiettivo chiaro.. Grazie di tutto mister"

Con una storia Instagram, il giocatore della Fiorentina, Fagioli, ringrazia Vanoli dopo il comunicato della Fiorentina che saluta e ringrazia l'ormai ex allenatore viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2026 20:42
Fagioli ringrazia Vanoli sui social: "8 mesi intensi con un obiettivo chiaro.. Grazie di tutto mister" -
Fagioli
Paolo Vanoli
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Dopo il comunicato della Fiorentina che saluta Vanoli, il centrocampista viola, Fagioli, ha deciso di ringraziarlo sui social: "8 mesi intensi con un obiettivo chiaro, in quel momento davvero difficile della stagione. Grazie di tutto mister".

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