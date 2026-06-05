Fagioli ringrazia Vanoli sui social: "8 mesi intensi con un obiettivo chiaro.. Grazie di tutto mister"
Con una storia Instagram, il giocatore della Fiorentina, Fagioli, ringrazia Vanoli dopo il comunicato della Fiorentina che saluta e ringrazia l'ormai ex allenatore viola
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2026 20:42
Dopo il comunicato della Fiorentina che saluta Vanoli, il centrocampista viola, Fagioli, ha deciso di ringraziarlo sui social: "8 mesi intensi con un obiettivo chiaro, in quel momento davvero difficile della stagione. Grazie di tutto mister".