Labaro Viola

Fagioli dopo il malessere ringrazia tutti: "Grazie per il supporto!"

Il messaggio del centrocampista della Fiorentina dopo il malessere che ieri l'ha costretto a lasciare il campo al 45'

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2026 19:54
Fagioli dopo il malessere ringrazia tutti: "Grazie per il supporto!" -
News
Acf Fiorentina
Fagioli
Condividi

Nicolò Fagioli ieri si è piegato sulle ginocchia più volte sul finale di primo tempo tra Fiorentina-Crystal Palace per un malessere accusato che al 45' l'ha costretto ad abbandonare la partita. Al suo posto è entrato Ndour. Il centrocampista viola nel pomeriggio sul suo profilo Instagram ha scritto: "Grazie per il supporto!"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok