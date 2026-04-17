Fagioli dopo il malessere ringrazia tutti: "Grazie per il supporto!"

Il messaggio del centrocampista della Fiorentina dopo il malessere che ieri l'ha costretto a lasciare il campo al 45'

Nicolò Fagioli ieri si è piegato sulle ginocchia più volte sul finale di primo tempo tra Fiorentina-Crystal Palace per un malessere accusato che al 45' l'ha costretto ad abbandonare la partita. Al suo posto è entrato Ndour. Il centrocampista viola nel pomeriggio sul suo profilo Instagram ha scritto: "Grazie per il supporto!"