Fiorentina in emergenza. Gazzetta rivela: “Non è al top neanche Fagioli”

Il centrocampista resta comunque vicino ad una maglia da titolare

Non è al top neppure Nicolò Fagioli, ma è quello più vicino a una maglia da titolare: se non se la sentirà, toccherà a Fabbian. Il reparto offensivo quindi sarà in versione inedita, con Gud punta centrale e Harrison-Solomon sulle corsie laterali. Per l'islandese, sostituito dopo un'ora a Lecce, sarà l’occasione per mettere sul campo la sua voglia di restare a Firenze. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.