Gazzetta: “Milan e Premier su Fagioli. Ma la Fiorentina vuole fare muro a meno di offerte da 40 milioni”

Paratici vuole ricostruire il centrocampo intorno all’ex Juve. Con lui solo Ndour sicuro di restare

Tra gli estimatori di Fagioli c'è Massimiliano Allegri, che lo porterebbe volentieri al Milan, ma non solo: su di lui hanno messo gli occhi alcuni club di Premier. L'intenzione della Fiorentina però è fare muro, rispondendo "no grazie" a eventuali abboccamenti estivi.

La società potrebbe vacillare solo di fronte a proposte indecenti, ovvero dai 40 milioni in su: Fagioli è costato alla Viola 18 milioni un anno e mezzo fa e in quel caso la plusvalenza diventerebbe troppo ghiotta per non prenderla neppure in considerazione. Il progetto di Paratici è ricostruire il centrocampo intorno a lui.

Oltre a Fagioli, solo Cher Ndour sembra sicuro di restare anche per la prossima stagione. Molto cambierà ma Nico sarà il simbolo del nuovo corso, dove il primo step sarà riconquistare l'Europa e ritornare a pensare in grande. A Firenze Fagioli ha ritrovato stabilità e serenità ed è entrato in una nuova dimensione, quella del leader.

Anche se per anzianità non è ancora un senatore la squadra lo riconosce come tale. Ha imparato a prendersi nuove responsabilità, a guidare i compagni in campo con le sue illuminazioni, a stringere i denti quando non era al top per non mettere in difficoltà i compagni, che senza di lui faticano a trovare la strada giusta per arrivare in porta. Archiviata un'annata negativa e chiusa la pratica salvezza, per la Fiorentina e per Fagioli è arrivato il momento di alzare il livello. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.