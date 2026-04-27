La critica lo esalta, ma Firenze è davvero pronta per il talento di Nicolò Fagioli?

Un giocatore continuamente sotto esame, ma statistiche e addetti ai lavori raccontano di un centrocampista da grandi palcoscenici

Nicolò Fagioli continua a far parlare di sé a Firenze, dove ogni sua prestazione viene analizzata con attenzione quasi maniacale. Basta una gara sottotono perché emergano dubbi sulla sua continuità o persino sulla sua completezza, come se il centrocampista dovesse dimostrare ogni volta di meritare un ruolo centrale nella Fiorentina. Eppure, al di là delle critiche più impulsive, numeri e opinioni autorevoli raccontano una storia ben diversa.

A difendere il valore del giocatore ci ha pensato Ariedo Braida, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno:

“A Nicolò il talento non è mai mancato. Sta dimostrando tutta la sua qualità in una stagione così difficile e questo testimonia la sua crescita. È pronto per piazze importanti, perché ha il calcio nei piedi”.

Parole che rafforzano l’idea di un calciatore già maturo per contesti di alto livello, nonostante il clima esigente che lo circonda in viola. Sulla stessa linea anche Borja Valero, che durante Casa Viola su Toscana Tv ha sottolineato il potenziale dell’ex Juventus:

“Fagioli per le sue caratteristiche è nelle condizioni di essere un grandissimo giocatore, poi ovviamente sarà il campo a parlare per lui, sta solo a lui dimostrarlo. Ci auguriamo che lo diventi con la maglia della Fiorentina e che diventi importante per la viola, magari in un altro contesto l'anno prossimo”.

Il contrasto tra le valutazioni degli esperti e l’umore di parte della piazza resta evidente. Da un lato c’è chi intravede in Fagioli un profilo destinato a palcoscenici più prestigiosi, dall’altro una critica pronta a metterlo in discussione al primo passo falso. Una situazione che porta inevitabilmente a una domanda: Firenze è davvero pronta a riconoscere e valorizzare fino in fondo il talento di Nicolò Fagioli?